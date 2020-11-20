Американская фитнес-модель Ана Чери подразнила фанатов, посветив безупречной фигурой в тесном топе

Как сообщает Politeka, кадром знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Доброе утро!!! Моя любимая одежда для тренировок. Из этой последней коллекции так много симпатичных вариантов, что вы наверняка услышите, как я часто говорю «любимый» 😂 Я искренне люблю все это!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах румяная Чери позирует в облегающем топе, эффектно демонстрируя безупречные формы в разных позах. Поклонники звезды пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Ох, как выглядывают прелести на втором снимке – бомба!», «ты божественно выглядишь», «очень круто», «боже, ты красивая до невозможности», «на тебе любой наряд будет смотреться безупречно», - пишут они.

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Сначала красотка стояла передом к камере, показывая свои упругие большие «мячики». Девушка сжимала их руками, что привело в восторг поклонников.

Затем Ана повернулась спиной, и продемонстрировала свою «пятую точку», которую прикрывала лишь полосочка от трусиков. В конце видео модель нырнула в воду.

Напомним, что фигуристая Чери в сетке и «золоте» восхитила безупречным загаром: «Готова к поцелую…».

Как сообщала Politeka, что шальная Ана Чери залезла в воду без купальника, сразив наповал горячим видом: «За 15 минут до…».

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