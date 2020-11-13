Американская фитнес-модель Ана Чери решила подразнить поклонников, впечатлив роскошной фигурой без белья

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Волшебные закаты за 15 минут до этого кадра бушевало как сумасшедшее! Чтобы увидеть остальное в воде, посмотрите…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Чери позирует без белья, эффектно задрав при этом руки. Все это происходит на фоне заката, а образ красотка решила дополнить элегантным макияжем.

«Вау, это так красиво», «боже, какой у тебя взгляд», «просто волшебный», «безупречная красота», «идеальные формы», «очень горячо выглядишь», «вау, это настоящий пожар», «кажется, я влюбился», - пишут ее поклонники.

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Так, красотка порадовала поклонников, появившись в тесном белоснежном топике, из которого выпрыгивал бюст.

Грудь красиво смотрелась в столь тесной одежде, и, казалось, ей мало места.

Шортики с леопардовым принтом обтянули упругие ягодицы, а также выделили тонкую талию.

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