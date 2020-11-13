Американская фитнес-модель Ана Чери решила подразнить поклонников, впечатлив роскошной фигурой без белья
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Волшебные закаты за 15 минут до этого кадра бушевало как сумасшедшее! Чтобы увидеть остальное в воде, посмотрите…» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Чери позирует без белья, эффектно задрав при этом руки. Все это происходит на фоне заката, а образ красотка решила дополнить элегантным макияжем.
«Вау, это так красиво», «боже, какой у тебя взгляд», «просто волшебный», «безупречная красота», «идеальные формы», «очень горячо выглядишь», «вау, это настоящий пожар», «кажется, я влюбился», - пишут ее поклонники.
«Рогатому» Галкину не простили роскоши и поставили на место: «Сидел бы со своей бабушкой…»
Резкий скачок тарифов на коммуналку, что изменится с 1 января и кто заплатит больше: "На 30%..."
"Вернулась беременной": стало известно о тайном романе звезды "Танців з зірками", фото скандальной пары
Карантин доконает украинцев новым повышением цен, что подорожает уже в ближайшие дни: "Хлеб будет стоить..."
До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери показала в спортивной одежде свои завидные формы
Так, красотка порадовала поклонников, появившись в тесном белоснежном топике, из которого выпрыгивал бюст.
Грудь красиво смотрелась в столь тесной одежде, и, казалось, ей мало места.
Шортики с леопардовым принтом обтянули упругие ягодицы, а также выделили тонкую талию.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье