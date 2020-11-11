Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась безупречной фигурой, примеряв наряд из сетки

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Готова к поцелую солнца», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Чери позирует, изогнувшись до невозможности в одной сетке и практически невидимом купальнике. Кроме того, прозрачный наряд красотки дополняли «золотые» вставки.

«Боже, ты совершенство», «ты выглядишь просто чудесно», «красоточка», «вот он – золотой стандарт», «шальная Чери. Ты меня когда-то с ума сведешь», «умопомрачительно», «ах, этот загар…», - пишут ее поклонник.

Как мы рассказывали до этого, Ана Чери в открытом спортивном костюме показала, как поддерживает свое тело в идеальной форме.

Ана Чери прославилась в сети как любительница тренировок и здорового питания, которая регулярно демонстрирует результаты своего образа жизни, показывая идеальное тело в соблазнительном нижнем белье и купальниках.

На этот раз красотка решила показать процесс своих тренировок. На новом видео Чери сначала демонстрирует свое спортивное питание, а затем приступает к упражнениям.

Напомним, Ана Чери покрутила подкачанными ягодицами в лосинах, пробудив смелые фантазии: "Как с аукциона".

Как сообщала Politeka, Ана Чери устроила бесконтрольный соблазн в костюме из сеточки: "Осторожно! С коготками".

Также Politeka писала, что вспотевшая Ана Чери показала свои объемные ягодицы в тесных шортиках: "Хочешь присоединиться...".