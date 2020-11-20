Телеведуча Леся Нікітюк не стримала радості від приємної покупки
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному ракурсі.
Нікітюк сфотографувала свої ніжки в нових чорних туфлях з незвичайним каблуком і сріблястою бляшкою на носі. Дівчина виставила розкішну красу у вікно - прямо над містом, що розкинулося внизу.
"Яскравий акцент в цей сірий день🌧 P. S. Сподіваюся ввечері цей акцент не натре мені мозоль😆", - підписала фото Леся.
Однією з перших пост прокоментувала співачка Анна Корсун, відома як MARUV.
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"😍😍😍 я за ними полюю", - написала артистка, маючи на увазі туфлі.
Леся щиро пораділа, що перещеголяла її: "Ага!!! Знаєш скільки тобі концертів на них працювати??? Аж півтора😆❤️"
Інші користувачі також приєдналися до обговорення Лесиної обновки:
"У холостячки Ксенії Мішиної начебто такі ж)"
"Прям по погоді!!😄 красава😂"
"Походу зараз хмари розійдуться і засвітить сонце😂...."
"Леся, там сніг і холодно😂 ви б не за мозолі переживали, а за відмороження 😉 😂"
"Гарні чобітки царевни 😁"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк виставила в Instagram новий випуск свого "Сторі-Серіальчика". Цього разу її партнеркою стала телеведуча Маша Єфросиніна.
Видовищ під час процесу вистачило з лишком. Чого тільки вартий момент, коли Маша безцеремонно заглянула до Нікітюк в декольте, відстовбурчивши кофтинку пальцем: "Пишуть, що ти собі груди зробила..."
Крім того, Єфросиніна зробила вигляд, що збирається лизнути Лесі ногу, коли та пожартувала, що "зробила" собі тільки їх.
Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.