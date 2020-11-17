"А потом с Владом Ямой"

Телеведущая Леся Никитюк пошалила с коллегой Машей Ефросининой в гардеробной

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала "девчачьи" забавы.

Так, Никитюк в черной кофте со смелым декольте, к тому же без лифчика, а также в обтягивающих оранжевых штанах устроила целое шоу. Ефросинина якобы открыла шоурум, демонстрируя Лесе различные наряды.

Зрелищ во время процесса хватило с лихвой. Чего только стоит момент, когда Маша безцеремонно заглянула к Никитюк в декольте, оттопырив кофточку пальцем: "Пишут, что ты себе грудь сделала..."

Кроме того, Ефросинина сделала вид, что собирается лизнуть Лесе ногу, когда та пошутила, что "сделала" себе только их.

"Дай лизну, попробую, из натуральных ли материалов", - подписан этот кадр.

В итоге, девушки сошлись на том, что Никитюк заинтересовалась одним пиджаком, стоимость которого один поцелуй. При чем целовать должна Маша. Последняя так увлеклась, что укусила коллегу за руку.

Как известно, Никитюк в последнее время радует Сеть сумасшедшими идеями. Подобный сериал, наподобие комиксов - одна из них.

"Ловите новый Стори-Сериальчик 😁 В ролях: Маша Ефросинина @mashaefrosinina Леся @нувипоняли 😁 Ставьте в коментах 👍 Если понравилось! Пишите кто следующий❤️", - сообщила в своем посте Леся.

Пользователям шутка зашла на ура:

"Зробіть зі своїм водієм маршрутки, не пам'ятаю як там його звати..."

"Девочки - вы 🔥🔥🔥"

"З Поляковою давай 😍😍😍"

"Давай потом с Владом Ямой😍😍"

"👍це просто бомба 😂 ржууу"

"Смішно, все у Вашому стилі ❤️"

"Давайте наступний серільчик з Поляковою. Ви в тандемі просто шалені!"

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.