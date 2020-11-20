Телеведущая Леся Никитюк не сдержала радости от приятной покупки

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном ракурсе.

Никитюк сфотографировала свои ножки в новых черных туфлях с необычным каблуком и серебристой бляшкой на носу. Девушка выставила роскошную прелесть в окно - прямо над раскинувшимся внизу городом.

"Яскравий акцент в цей сірий день🌧 P.s. Надеюсь вечером этот акцент не натрет мне мозоль😆", - подписала фото Леся.

Одной из первих пост прокомментировала певица Анна Корсун, известная как MARUV.

"😍😍😍 я за ними охочусь", - написала артистка, имея в виду туфли.

Леся искренне порадовалась, что перещеголяла ее: "Ага!!! Знаешь сколько тебе концертов на них работать??? Аж полтора😆❤️"

Другие пользователи также присоединились к обсуждению Лесиной обновки:

"У холостячки Ксении Мишиной вроде такие же)"

"Прям по погоді!!😄 красава😂"

"Походу зараз хмари розійдуться і засвітить сонце😂...."

"Леся, там снег и холодно😂 вы бы не за мозоли переживали, а за отморожение 😉😂"

"Гарні чобітки царевни 😁"

Ранее мы сообщали, Никитюк выставила в Инстаграм новый выпуск своего "Стори-Сериальчика". На этот раз ее партнершей стала телеведущая Маша Ефросинина.

Зрелищ во время процесса хватило с лихвой. Чего только стоит момент, когда Маша безцеремонно заглянула к Никитюк в декольте, оттопырив кофточку пальцем: "Пишут, что ты себе грудь сделала..."

Кроме того, Ефросинина сделала вид, что собирается лизнуть Лесе ногу, когда та пошутила, что "сделала" себе только их.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.