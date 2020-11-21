Курс валют в Україні 21 листопада запланує підступну атаку на гривню, і почне потихеньку збиратися з силами

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз фахівців з національного регулятора.

Американський "вічнозелений", на якому зображений Бенджамін Франклін, після вихідних підніметься на кілька пунктів: економісти говорять про +9,81 гривні.

Контрольний удар по українській гривні завдасть євро, який через кілька днів після падіння вирішить відібрати «все і відразу». Національна валюта з Понеділка втратить 19,13 пункту.

Курс валют від НБУ на 21 листопада буде виглядати наступним чином:



100 доларів – 2825,72 грн;

100 євро - 3343,53 грн.

Не варто очікувати іншої ситуації й від російського рубля. Десятирублева банкнота підніметься до 3,7024 гривні.

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Як стверджують обізнані інсайдери, головний банк Казахстану почав втручатися валютні угоди й заморожувати їх на невизначений період.

Центральний банк зважився на такі дії, щоб уникнути падіння національної валюти.

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