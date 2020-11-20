Блогерка та ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва зробила несподіване зізнання

Як передає Politeka.net, 29-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала себе в білому мікротопі без ліфчика та широких картатих штанях, заправлених в жовті шкарпетки.

Дівчина, виявляється, захопилася танцями - і це було одне з її тренувань. Настя почала рухатися під музику, трясучи "всохлим" бюстом і виляючи стегнами. "Багатство" Івлєєвої, до речі, стало однією з найбільш обговорюваних тем в Мережі. Раніше зірка була куди повніше, тому й груди в неї були апетитніше. Але вона вирішила схуднути, втративши колишні форми.

"По мені видно, що я займалася дуже добре... Моя зачіска просто в повному... Як ви зрозуміли друзі, я почала займатися танцями. Так! Взагалі я планувала це ще дуже давно, з моменту як ми всі сиділи на самоізоляції, але руки не доходили, потім я поїхала на "Решку" і ось, нарешті, тепер я почала займатися! Для себе - це дуже класно танцювати... щоб бути красивим, підтягнутим, спортивним, пластичним...", - Івлєєва розповіла про своє нове хобі в "сторіз".

Раніше ми повідомляли, Івлєєва побалувала публіку пікантним кадром в мереживній білизні кольору "пудра" і темно-сірих джинсах.

Настя продемонструвала "осину" талію, тримаючи в руках сумочку, прикрашену великими намистинами.

"Доброго ранку, мої єдинороги. Як ви ставитеся до деталей в своєму гардеробі, образі?! або будинку?! і як вам ідея того, щоб провести зі мною весь день в сторіс? (я скучила)", - заінтригувала зірка під фото.

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