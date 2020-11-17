Известная телеведущая Анастасия Ивлеева, звезда "Орла и решки", показала себя и рассказала о деталях

На фото Настя позировала в штанах и кружевном белье. Красотка дополнила образ стильной сумочкой, которая свисала с плеча. Телеведущая показала только частично тело, сверкая пышной грудью и роскошной талией. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро, мои единороги. Как вы относитесь к деталям в своём гардеробе, образе?! или доме?! и как вам идея того, чтобы провести со мной весь день в сторис? (я соскучилась)", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Да и ещё раз да!!! Мы соскучились", "Ну это просто, без комментариев! Богиня", "Да, мы соскучились безумно", "Нереально красивая", "Фигура, боже", "Идея огнище", "Барби-девочка", "Богиня моды", "Весь день в сторис с Настюшкой, ждем, желаем и требуем!!!", "Збс, когда денег больше чем у 95% населения страны", "Вот это талия"

Сообщалось, что блогер и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева огорошила фанатов перевоплощением.

Этим снимком Настя Ивлеева попыталась сделать отсылку к "нулевым", когда молодежь одевалась в джинсы с низкой посадкой, а из-под них торчали "треугольнички" от нижнего белья.

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