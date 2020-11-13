Популярная российская блогерша и звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева в очередной раз сразила сеть сменой имиджа

Как рассказала сама Настя совсем недавно, она снялась в короткометражном фильме для российской версии модного журнала Vogue. Об этом пишет Politeka.net. В коротеньком ролике девушка должна была примерить несколько образов самого разного направления, при этом также Настя ответила на вопросы редакторов о стиле жизни и модных предпочтениях, а также размышлениями на личные темы.

Одним из таких кадров Настя поделилась у себя на странице. В образе куклы Барби с новым цветом волос девушку сразу заметили. В своем интервью она рассказала, что предпочитает стиль винтажного люкса, ее любимыми брендами являются Jean Paul Gaultier, Chanel, Mugler.

Также Настя посоветовала подрастающему поколению не переживать из-за внешности и акне.

«Помню, что из-за этой проблемы могла не пойти на собеседование по работе или на свидание», - рассказала Ивлеева. По словам Ивлеевой, на критику важно реагировать только тогда, когда она действительно оправдана.

Вот что пишут под постом артистки:

«Это шедевр, так было интересно из влога, интрига... очень круто, пересмотрела не один раз... как маленький фильм❤️🤩; Икона ❤️💒; Самое лучшее интервью!! 💘; Просто лучшая😍; Безумно хочу увидеть твои новые проекты🤩🦋; Ivleeva icon💕✨🔥; Кристина Агилера 2😍; Такая разная ,такая необычная ,но простая ❤️спасибо за интервью ❤️; Лучший образ с @voguerussia; Это было 5 минут кайфа! 🤗🤩👍Просто не работа, а ❤️❤️🤩🤩».

Также на одной из фан-страниц звезды появилось архивное шуточное видео Насти. Как известно, Ивлеева стала популярной благодаря коротким юмористическим роликам, которые она снимала и выкладывала в сеть. Сейчас артистка изредка снимает такие видео, но раньше это было ее основное занятие.

Для видео Настя надела белую майку на бретельках, выставив вперед свою большую грудь. Стоит отметить, что раньше у Ивлеевой были сочные «персики», но после того, как она похудела, пропала и грудь. Настя накрасила губы яркой красной помадой и сделала рожки на голове.

В ролике ведущая разыграла самые жизненные сцены из жизни девушек.

«Бабы они же сами не знают, чего хотят. Сегодня худеют, завтра толстеют. Сегодня пытаются найти себя, завтра пытаются найти кого-то для себя. Когда будет баланс?», - сокрушается звезда после того, как не смогла встать рано утром и привести себя в порядок.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…»