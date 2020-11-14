Популярная российская блогерша и звезда шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева сделала ряд неожиданных признаний

Так, 29-летняя Ивлеева призналась, что в раннем детстве хотела стать дворником, а в более зрелом возрасте, видела себя в образе следователя, передает Starhit.

Также она вдохновлялась российской княжной Анастасией Романовой, о которой был снят американский мультфильм.

"В школьные годы мечтала совсем о другом и хотела стать следователем, как главная героиня сериала "Тайны следствия". Еще помню, как родители купили видеопроигрыватель и подарили мне кассету с мультиком "Анастасия". Это была самая первая кассета у нас в семье. Так как нас с героиней зовут одинаково, я представляла, что эта история про меня", - призналась блогер.

Она призналась, что никогда не думала, что ее жизнь так круто изменится и она станет блогером. Сейчас ее заслуженно называют королевой Instagram, ведь на ее страницу подписано почти 20 миллионов человек.

Сейчас Настя счастлива, что пять лет назад переехала в Москву, где ее карьера стремительно пошла в вверх. Кроме того, в российской столице она встретила свою настоящую любовь - рэпера Элджея. По словам теледивы, муж - главный человек в ее жизни, который сильно на нее повлиял.

Также ранее сообщалось, что Настя совсем недавно, она снялась в короткометражном фильме для российской версии модного журнала Vogue.

В коротеньком ролике девушка должна была примерить несколько образов самого разного направления, при этом также Настя ответила на вопросы редакторов о стиле жизни и модных предпочтениях, а также размышлениями на личные темы.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит.

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом.

Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и решки" показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать.