Популярная российская блогерша и звезда шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева сделала ряд неожиданных признаний
Так, 29-летняя Ивлеева призналась, что в раннем детстве хотела стать дворником, а в более зрелом возрасте, видела себя в образе следователя, передает Starhit.
Также она вдохновлялась российской княжной Анастасией Романовой, о которой был снят американский мультфильм.
"В школьные годы мечтала совсем о другом и хотела стать следователем, как главная героиня сериала "Тайны следствия". Еще помню, как родители купили видеопроигрыватель и подарили мне кассету с мультиком "Анастасия". Это была самая первая кассета у нас в семье. Так как нас с героиней зовут одинаково, я представляла, что эта история про меня", - призналась блогер.
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Она призналась, что никогда не думала, что ее жизнь так круто изменится и она станет блогером. Сейчас ее заслуженно называют королевой Instagram, ведь на ее страницу подписано почти 20 миллионов человек.
Сейчас Настя счастлива, что пять лет назад переехала в Москву, где ее карьера стремительно пошла в вверх. Кроме того, в российской столице она встретила свою настоящую любовь - рэпера Элджея. По словам теледивы, муж - главный человек в ее жизни, который сильно на нее повлиял.
Также ранее сообщалось, что Настя совсем недавно, она снялась в короткометражном фильме для российской версии модного журнала Vogue.
В коротеньком ролике девушка должна была примерить несколько образов самого разного направления, при этом также Настя ответила на вопросы редакторов о стиле жизни и модных предпочтениях, а также размышлениями на личные темы.
Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит.
Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом.
Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и решки" показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать.