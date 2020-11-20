Блогерша и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева сделала неожиданное признание
Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя в белом микротопе без лифчика и широких клетчатых штанах, заправленных в желтые носки.
Девушка, оказывается, увлеклась танцами - и это была одна из ее тренировок. Настя начала двигаться под музыку, тряся "усохшим" бюстом и виляя бедрами. "Сдувшееся богатство" Ивлеевой, к слову, стало одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Ранее звезда была куда полнее, поэтому и грудь у нее была аппетитнее. Но она решила похудеть, потеряв былые формы.
"По мне видно, что я занималась очень хорошо... Моя прическа просто в полном... Как вы поняли друзья, я начала заниматься танцами. Да! Вообще я планировала это еще очень давно, с момента как мы все сидели на самоизоляции, но руки не доходили, потом я уехала на "Решки" и вот, наконец, теперь я начала заниматься! Для себя - это очень классно танцевать... чтобы быть красивым, подтянутым, спортивным, пластичным...", - Ивлеева рассказала о своем новом хобби в "сториз".
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Ранее мы сообщали, Ивлеева побаловала публику пикантным кадром в кружевном белье цвета "пудра" и темно-серых джинсах.
Настя продемонстрировала "осиную" талию, держа в руках сумочку, украшенную крупными бусинами.
"Доброе утро, мои единороги. Как вы относитесь к деталям в своём гардеробе, образе?! или доме?! и как вам идея того, чтобы провести со мной весь день в сторис? (я соскучилась)", - заинтриговала звезда под фото.
Напомним, похудевшая Ивлеева из "Орла и Решки" разочаровала "сдувшимся" бюстом
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