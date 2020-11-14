Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из шоу «Орел и Решка» разочаровала поклонников переменами во внешности

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Так, на опубликованной фотографии Настя Ивлеева позирует в распахнутом пиджаке и с розовым пистолетом в руках. На голове у красотки видно корону, а в волосы звезда вплела черную прядь.

«Настюшка, такая фигура была отпадная, зачем ты так похудела. Конечно, главное чтобы тебе нравилось. Но как-то не очень стало. И грудь пропала», «а где они? Я что, слепой?», «а неровный загар в области груди только подчеркивает это фото», - пишут пользователи сети.

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На опубликованных кадрах Ивлеева показывает серию своего нового популярного шоу, в ходе которого был приглашен звезда ютуба – Максим Голополосов. Он прославился благодаря шоу «Макс +100500». На ролике звезда явно без стеснения развлекается со звездой.

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