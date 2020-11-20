Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала неоднозначні кадри з відпочинку на Мальдівах

Анастасія щодня ділиться фото з відпустки, після того, як вирушила на відпочинок з таємничим чоловіком. При цьому балерина не стала приховувати, що пишається обраним місцем і райським островом, а також готова прийняти факт того, що їй нібито заздрять. Щоб отримати свою порцію слави, балерина відкрила доступ до коментарів, чого не робила місяцями і нарвалася на жорстку критику.

При цьому тепер Волочкова намагається привернути увагу користувачів Instagram будь-яким способом. Цього разу вона похвалилася поперечним шпагатом прямо на підвісній гойдалки і покрутилася на ній в непристойній позі. Крихітний і обраний не за розміром бікіні тут же висміяли в мережі.

"Все життя в русі і в кружлянні! Навіть на Мальдівах!🌴 🩰 💃 🌺 » ,- написала Волочкова.

На анти-фанатській групі фоловери Волочкової не поскупилися на слова після побаченого:

"Привіт всім гінекологам!т️тра-та-та👻; Ексбеціоністка🤮 🤮; та всі вже всі бачили, нічого нового; дівчатка, що маємо, то і рекламінм, раптом клюнуть, на вертоліт; це вже навіть не смішно🤮; і психіатрам ,схоже, теж великий привіт👋; осспади, який жах.І вже про Плісецьку черговий висер .Вона хвора точно.Що вона там несе🙉 🙉 🙉; і психіаторам🥴 🥴 🥴; як хто їй дозволяє на подушках тертися своєї * * ((((ідіотки шматок».

Зараз балерина кожен день викладає безліч кадрів, бажаючи показати, як розкішно вона проводить час у відпустці разом з таємничим коханим, особистість якого не розкриває.

На нових фото Волочкова засвітила недбалий образ в непристойно-короткій сукні і засвітила при цьому білизну. А потім поділилася кадром в бікіні, позуючи на узбережжі і дивуючи нескладною фігурою з відсутністю талії незважаючи на тривалу дієту. У незвичайному і вийшов з моди бікіні салатового кольору Анастасія спантеличила огрубілою фігурою, чим викликала хвилю насмішок в мережі.

"Дуже просторі і затишно обладнані дядьки на нашому острові @sunsiyamiruveli в такому наметі зручно сховатися від сонця і просто споглядати цю неймовірну красу.🌴 🙏 🌺 Чим ми з коханим і займаємося 😊 як здорово, що друзі так швидко знайшли для нас саме цей острів.🙏», - написала Волочкова.

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