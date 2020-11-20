Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала неоднозначные кадры из отдыха на Мальдивах

Анастасия каждый день делится фото из отпуска, после того, как отправилась на отдых с таинственным мужчиной. При этом балерина не стала скрывать, что гордится выбранным местом и райским островом, а также готова принять факт того, что ей якобы завидуют. Чтобы получить свою порцию славы, балерина открыла доступ к комментариям, чего не делала месяцами и нарвалась на жесткую критику.

При этом теперь Волочкова старается привлечь внимание пользователей Инстаграм любым способом. В этот раз она похвасталась поперечным шпагатом прямо на подвесной качели и покрутилась на ней в неприличной позе. Крошечный и выбранный не по размеру бикини тут же высмеяли в сети.

«Вся Жизнь в движении и в кружении! Даже на Мальдивах!🌴🩰💃🌺», - написала Волочкова.

На анти-фанатской группе фолловеры Волочковой не поскупились на слова после увиденного:

«привет всем гинекологам!✌️тра-та-та👻; Эксбеционистка🤮 вот это навертела🤮; Да все уже все видели, ничего нового; Девочки, что имеем, то и рекламинм, вдруг клюнут, на вертолет; Это уже даже не смешно🤮; И психиатрам ,похоже, тоже большой привет 👋; Осспади ,какой ужас.И уже про Плисецкую очередной высер .Она больна точно.Что она там несет🙉🙉🙉; И психиаторам 🥴🥴🥴; Как кто ей позволяет на подушках тереться своей **(((( идиотки кусок».

Сейчас балерина каждый день выкладывает множество кадров, желая показать, как роскошно она проводит время в отпуске вместе с таинственным возлюбленным, личность которого не раскрывает.

На новых фото Волочкова засветила небрежный образ в неприлично-коротком платье и засветила при этом белье. А затем поделилась кадром в бикини, позируя на побережье и удивляя нескладной фигурой с отсутствием талии несмотря на длительную диету. В необычном и вышедшим из моды бикини салатового цвета Анастасия озадачила огрубевшей фигурой, чем вызвала волну насмешек в сети.

«Очень просторные и уютно оборудованные дяди на нашем острове @sunsiyamiruveli В таком шатре удобно спрятаться от солнца и просто созерцать эту невероятную красоту.🌴🙏🌺 Чем мы с любимым и занимаемся😊 Как здорово, что друзья так быстро нашли для нас именно этот остров.🙏», - написала Волочкова.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

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