Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала всю себе в білизні з одних чорних смужок

Модель з неприродними пропорціями тіла після декількох пластичних операцій завжди привертає увагу користувачів Instagram. Через те, що дівчина зовсім не скромничає, вона фактично не цензурить кадри, демонструючи тіло у всій красі навіть під час реклами одягу.

Олена просто розстібає гудзики або не надягає ліфчик, щоб показати ідеальний бюст. Під час реклами білизни ж Олена і зовсім не намагається приховати що-небудь від уважних шанувальників. Як видно на новому фото, дівчина в образі фатальної спокусниці приміряла лише білизну з одних чорних смужок з сіточкою і тонким корсетом. Завершила свій образ Омович маскою з заячими вушками, показавши тим самим досить провокативний вигляд.

«😈 or 🐰? Спасибі магазину за те, що оперативно пошили мені боді як я хотіла 🙈Він 1:1 Як боді VS тільки мені його пошили за моїми параметрами і не довелося чекати довгу доставку з Америки😍», - написала Олена.

Ось як відреагували в мережі:

"Beautiful; це тіло ідеально...; Дівчина, та одягніться ви нарешті️️; красива-прекрасна😍; Боже мій, вона знову це зробила😍❤️;😍 flawless; Вауууу...., прикольно!!!!! 👍; Те відчуття коли моя родичка косить під тебе😂 навіть татухи робить як у тебе😂; Як же на покійну бабу Любу схожа 😉; Янголятко ти чудова прекрасна😍; Хороша🌸🌸🌸; Дуже круто виглядає🤗».

Ми також писали, що дівчина рекламує одяг, вона звикла показувати щось нове і іноді роздягатися на камеру, щоб надати фото більшої відкритості і навіть пікантності. Сама дівчина цього не соромиться, адже отримати розкішне тіло мрії їй допомогла пластика і уколи краси.

Тому модель заявляє, що не буде приховувати те, як змінилася. На представленому знімку видно, як виглядає її бюст шостого розміру після операцій (раніше у Олени був нульовий розмір), а також помітно, як дивно плоско виглядає її животик незважаючи на те, що Олена не дотримується дієт, а просто правильно харчується, як вона сама заявляє.

У рожевій білизні з кексами на бюсті модель виглядала правда незвично, адже частіше вона рекламує більш дорослі і відкриті варіанти нижньої білизни.