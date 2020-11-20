Телеведуча Анфіса Чехова розбурхала незвичайними кадрами на мальдівському пляжі
Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в синьому бікіні на білому пісочку, оточена пальмами.
Спокуслива Чехова подала класну ідею для пляжних фото. Дівчина позувала, прикрившись мушлею з такого ракурсу, що здається ніби вона замінила їй спідницю.
На одному з фото пишнотіла Анфіса підняла ніжку, балансуючи на іншій. Руки при цьому красуня тримала як балерина, нагорі.
"А мальдівські фото все не закінчуються ️🤦🏻♀️ щоб я так довго відпочивала, як фото викладаю😬", - підписала кадри телеведуча.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:
"Понеслася душа в рай😄 давайте придумаємо нові об'єкти для фото"
"Приберіть мушлю😍"
"О Боже... 🤣"
"Які гарні фото у Вас з відпочинку ! 😍"
"Шикарна спідниця👌❤️"
"Пікантно ♠️"
"Анфіса, ти без нижньої частини бікіні?😳😉"
"Як піднімають настрій ваші фотографії😍 😘❤️...Волочкова нервово курить в сторонці)))"
"провітрюємо?)"
"Найцікавіше прикрите 😄"
"Мммм, так прям відразу...мушля, та й на весь Instagram☺"
Раніше ми повідомляли, Анфіса показала, як носиться по пляжу під дощем. Красуня показала свою апетитну фігуру з усіх ракурсів.
"Це мабуть найкраще відео з відпочинку, яке я коли-небудь робила у своєму житті", - поділилася телеведуча в підписі.
"Дуже красиво і без вульгарності🔥"; " місце - рай на землі! 😍 😍 😍 Ви чудово вписуєтеся в ці декорації!"; "Чарівне відео 😍 так романтично!! І трохи сумно чомусь... 😊 "; "Суцільне задоволення)))", - відреагували шанувальники.
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