Телеведуча Анфіса Чехова розбурхала незвичайними кадрами на мальдівському пляжі

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в синьому бікіні на білому пісочку, оточена пальмами.

Спокуслива Чехова подала класну ідею для пляжних фото. Дівчина позувала, прикрившись мушлею з такого ракурсу, що здається ніби вона замінила їй спідницю.

На одному з фото пишнотіла Анфіса підняла ніжку, балансуючи на іншій. Руки при цьому красуня тримала як балерина, нагорі.

"А мальдівські фото все не закінчуються ️🤦🏻‍♀️ щоб я так довго відпочивала, як фото викладаю😬", - підписала кадри телеведуча.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Понеслася душа в рай😄 давайте придумаємо нові об'єкти для фото"

"Приберіть мушлю😍"

"О Боже... 🤣"

"Які гарні фото у Вас з відпочинку ! 😍"

"Шикарна спідниця👌❤️"

"Пікантно ♠️"

"Анфіса, ти без нижньої частини бікіні?😳😉"

"Як піднімають настрій ваші фотографії😍 😘❤️...Волочкова нервово курить в сторонці)))"

"провітрюємо?)"

"Найцікавіше прикрите 😄"

"Мммм, так прям відразу...мушля, та й на весь Instagram☺"

Раніше ми повідомляли, Анфіса показала, як носиться по пляжу під дощем. Красуня показала свою апетитну фігуру з усіх ракурсів.

"Це мабуть найкраще відео з відпочинку, яке я коли-небудь робила у своєму житті", - поділилася телеведуча в підписі.

"Дуже красиво і без вульгарності🔥"; " місце - рай на землі! 😍 😍 😍 Ви чудово вписуєтеся в ці декорації!"; "Чарівне відео 😍 так романтично!! І трохи сумно чомусь... 😊 "; "Суцільне задоволення)))", - відреагували шанувальники.

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