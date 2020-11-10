Известная российская телеведущая Анфиса Чехова никогда не стеснялась своих пышных форм

Знаменитость любит выставлять напоказ "дары", которыми ее щедро наградила природа. Вот и сейчас звезда похвалилась своим отдыхом на берегу океана, передает Politeka.

42-летняя Чехова опубликовала на своей странице в Инстаграм свежее видео. На кадрах знаменитость, одетая в свободное платье кирпичного цвета, идет по берегу океана. Обращает на себя внимание небо над головой телеведущей: оно пасмурное, всё в облаках, и, судя по тому, как развевается платье Анфисы, дует сильный ветер. Судя по геотегу, ролик снят на Мальдивах.

"Я должна была родиться у океана. Ходить с растрепанными волосами, делать бусы из ракушек, сводить с ума моряков и круглый год не вылезать из загара... Может быть когда-нибудь... в следующей жизни⛵️", – подписала видео знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 10 Ноя 2020 в 2:38 PST

Поклонники отметили, что звезда выглядит свежо и привлекательно. Всего за два часа они поставили под публикацией более 20 тысяч лайков, из чего можно зделать вывод, что известная телеведущая до сих пор популярна.

"Анфиса, какая нереальная красота, 👏👏 просто супер картинки!! Рай, вот это счастье для меня например тоже ! Мальдивы , может быть когда нибудь мой любимый человек подарит мне такой момент приятный, но вряд ли 😭😭 а сама я вряд ли смогу осилить по бюджету поездку в такое волшебное место ))) Я должна была родиться стройной но если бы могла выбрать ещё одну жизнь,не хотела быть стройной а осталась бы щекастенькая😊 Этот жизненный опыт так обогатил мою жизнь что я бы прошла этот путь снова😊😉 а вот щекастенькая и у океана,не оказалась бы😉 У нас хмуро и холодно.Спасибо огромное за голубой океан,белый песок,пальмы и море позитива от ваших видео!!!❤️💐 Боже!!! Как красиво!!❤️❤️❤️❤️❤️ Красиво!!! Клевая! Кайфушка 💕👍🔥 🙌я тоже с вами ♥️, Обожаю берег , волны...🙏🏻 Но чтото пошло не так ❤️ Да Моана😍", – написали фанаты Чеховой.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова показала, с кем прилетела отдыхать в райский уголок. На фото счастливая телеведущая позировала с бородатым красавчиком и девушкой.

"Девять часов полета, час на гидросамолёте и минута катером... и мы добрались до нашего персонального Рая😍", - подписала фото звезда.

Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

Как сообщала Politeka, выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться: "Куколка".

Также Politeka писала, что роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды: «Вкусняшка для мужчины».