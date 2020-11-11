Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя на Мальдивах

Красотка в этот раз показала себя в леопардовом бикини на завязочках. Образ Анфиса дополнила стильными очками, а на плече можно увидеть легкую сумку. Чехова на нескольких фото показала, как гуляет по пирсу среди вилл. Телеведущая не стеснялась показать себя, ведь успела обрести идеальную фигуру, что сразу бросилось в глаза фанатам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я люблю жить на суше, потому что громкий звук океана по ночам меня скорее пугает, чем успокаивает.

А вы, где бы предпочли жить на Мальдивах?", - написала девушка под фото.

"Просто завидую", "Какая вы красивая) а фигура огонь", "Шикарная, Вы Девушка! Восхищаюсь Вашей Силе! Фигура огонь", "Какая ты роскошная", "Разве можно быть такой неприлично красивой?", "сказочно красиво", "Русалка", "Ого какая худенькая", "Мы жили как то и на воде и на суше , на воде - испытали восторг, на суше спокойнее , казалось чего то не хватает".

Сообщалось, что известная российская телеведущая Анфиса Чехова никогда не стеснялась своих пышных форм.

На кадрах знаменитость, одетая в свободное платье кирпичного цвета, идет по берегу океана. Обращает на себя внимание небо над головой телеведущей: оно пасмурное, всё в облаках, и, судя по тому, как развивается платье Анфисы, дует сильный ветер.

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