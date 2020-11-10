Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя на отдыхе

На фото Чехова стояла в синем платье с декольте. Волосы у Анфисы были собраны назад. Изначально красавица позировала на пирсе, а после этого уже показалась на яхте. Звезда на одном из фото задрала ногу, а руки расправила, как птица. Как известно, телеведущая сейчас отдыхает на Мальдивах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На Мальдивах ты рано или поздно встречаешься с самим собой, потому что в тишине и покое, в отсутствие экшена, перемещений, дискотек и развлечений... ты оказываешься один на один с Миром.

Если тебе скучно наедине с самим собой или со своей второй половиной, то на Мальдивы лучше не ехать!

Здесь выживают только те, кому не нужно заполнять внутреннюю пустоту внешними действиями и атрибутами!", - написала Чехова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вот где классная изоляция!", "Вы прекрасно выглядите!!! Сколько ещё скинули кг?", "Платье бомба, ну а вы как всегда огонь!", "Как хорошо сказали! В самую точечку!", "Я впервые встретилась с сама с собой во время путешествия в Японию".

Мы писали, что телеведущая Анфиса Чехова никогда не стеснялась своих пышных форм, выставляя напоказ "дары природы".

Счастливая и разнеженная Чехова покрутилась перед камерой в синем бикини, идеально подчеркнувшем ее аппетитную фигуру. Анфиса старалась повернуться самыми выгодными ракурсами, встав на носочки и томно придерживая рукой соломенную шляпку.

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