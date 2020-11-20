Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала результат своєї роботи

Дівчина цього разу здалася в колготах і пальто, демонструючи худенькі ніжки. На ще одному кадрі красуня вже залізла на стіл, закинувши ногу за ногу. Модель була в чоботях і шкіряному плащі. На останньому знімку Ніколь вже сиділа в кріслі і розставила ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Невеликий огляд для всіх вас зсередини моєї історії. Я так схвильована цим. Сподіваюся, тобі це теж подобається", - написала дівчина.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю це", "Так мило", " дивовижна дівчина!!", "Яке місце. Де це було?", "Чарівна Ніко!!!", "Дика краса з особливою увагою", "Ніко на сніданок", "красиве вимір"," забійна леді", " щось таке дике!", "Це класно! Привіт з Німеччини і удачі в майбутньому".

Повідомлялося, що німецька модель Ніколь Потуральскі вийшла на вулицю в знекражуючому образі.

Незважаючи на холод, Ніколь ризикнула з'явитися на вулиці в крихітному топіку на завязочках, "шторки" якого ледве прикривали бюст. Зверху красуня накинула дуту курточку, яку, правда, широко відчинила, блиснувши засмаглим тілом.

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