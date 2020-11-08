Немецкая супермодель Николь Потуральски, которой приписывали роман с актером Брэдом Питтом, похвасталась натуральной красотой

Как передает Politeka.net, 27-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в своем Инстаграм, на которых предстала в неожиданном образе.

Девушка решила показать себя без гламурных прикрас: на ней был тонкий шерстяной пуловер синего цвета, а из украшений - массивная серебряная цепочка и серьги-кольца. Модель собрала вьющиеся волосы в хвостик и покривлялась на камеру.

Девушка подмигивала, улыбалась и всячески "кокетничала" с публикой даже сквозь экран.

Стоит отметить, Николь поразила бархатистой кожей без изъянов, соблазнительными пухлыми губами и легким румянцем на щеках.

Ранее мы сообщали, Потуральски взбудоражила пикатным кадром, позируя на одной из улиц Берлина. Девушка повернулась к камере спиной, сверкнув обнаженными ножками. На ней был темный пиджак в клеточку - казалось, что тот девушке немного великоват. При этом Николь не удосужилась надеть штаны или юбку.

Она никак не подписала кадр, а только оставила несколько картинок с осенними листочками.

"Так мило 💞"; "Красавица❤️🔥"; "Мне это нравится.😘"; "Wow 😍"; "Чертовски круто🔥 ♥ ️"; "Ты сногсшибательная 💎🌹🌷"; "Замечательная женщина !! 😍💞😍👍", - откликнулись в комментариях поклонники.

Напомним, недавно стало известно о разрыве отношений 56-летнего голливудского красавчика Брэда Питта и 27-летней Николь. Парочка, получается, провстречались всего несколько месяцев, ведь впервые вместе их заметили в августе. По слухам, причиной расставания стал свободный брак Потуральски (модель замужем за известным немецким ресторатором) - мол, это стало для Питта "слишком" сложно.

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