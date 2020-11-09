Популярная модель Николь Потуральски, которая встречалась с Брэдом Питтом, впечатлила красотой в одном топе
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована у себя на странице в Instagram.
«Ждем следующего вылета самолета на море», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Потуральски позирует в одном топе и приспущенной кофте, демонстрируя безупречную фигуру и взгляд.
«Ох уж эти глаза», «божественные формы», «ты просто богиня – спустилась к нам с небес», «солнце твое естественное освещение», «выглядишь великолепно», «идеальная красотка. Чертовски хороша», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что известная модель Николь Потуральски, которая встречалась с Брэдом Питтом, показала себя и рассказала об осени.
На фото красотка позировала в топе и кофте, которую спустила с плеч. Образ девушка дополнила белыми штанами и стильными очками. Николь стояла у стены и демонстрировала идеальную фигуру и рельефный животик.
"Когда осень дарит волшебный свет ...", - написала красотка под фотографией.
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