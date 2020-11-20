Популярна співачка Ані Лорак вирішила змінити імідж і вразила новими сміливими образами
Як пише Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото в трьох різних нарядах. Зірка підкреслила, що не хоче стояти на місці і хоче змінюватися.
На першому кадрі Ані Лорак позує в коричневій сукні, схожій на халат. Виконавиця сіла на стіл і високо підняла коліно, демонструючи гладку шкіру і пружні м'язи. На іншому знімку вона злегка нахилилася і млосно погладила свою ногу.
Для іншого образу Ані Лорак вибрала коротке біле плаття з безлічі ниток, струмуючих уздовж тіла. На одному фото красуня села розташувалася в кріслі, поклавши ногу на ногу і показавши своє декольте, на іншому ж - покрутила стегнами в танці і змусила нитки розлетітися в різні боки.
Лікарям довелося рятувати Гелю з "СВ шоу", напарницю Сердючки сьогодні не впізнати: "Пологи в 41 і невдалий шлюб"
Нацбанк вводить в обіг незвичайні 10 гривень, з'явилися фото грошей: "З 19 листопада..."
"Наречена" Харламова розкрила халатик, полонивши "півкулями" в прозорій білизні, Басков не встояв: "Засліплюють..."
Актори "Дизель Шоу" зганьбили зірок, засвітивши їх "автопарк": "Від цього тільки смішніше..."
На останньому знімку Ані Лорак з'явилася на вулиці в обтягуючій чорній сукні з величезним вирізом на спині і складками, які зробили акцент на сідницях артистки. Щоб не замерзнути, вона накинула на плече хутряну шубу.
"Бути як вода, бути ніжною і плавною. Я заново вчуся любити і пізнавати світ. Змінюватися з часом, не змінюючи собі. Який образ вам сподобався більше?",- поділилася Ані Лорак з шанувальниками, які засипали її компліментами в коментарях.
"Кароліна, ця фотосесія дуже чітко відобразила вашу жіночність і грацію. Кайфую від кожної фотографії"; " такі красиві фотографії😻 😻 😻"; "Всі образи дуже красиві! ❤"; "Яка ж ви надихаюча!... Прекрасно, коли жінка любить те, що робить. Ваші очі видають щастя"; "Яка красива, скрізь! 😍 🔥 Але найбільше подобається образ в білій сукні"; "шикарна фотосесія! 🖤 останнє фото прямо в серці😍 💔"; " 🦋 яка краса 😍 ви як метелик🦋 😍";" все просто шикарні! Але останній🔥 🔥 Ви така жіночна і елегантна!"; "Ох які ноги", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній-міні сукні: "це взагалі ви?"
Як повідомляла Politeka, екс-директор приголомшив одкровеннями про ворожнечу Світлани Лободи з Ані Лорак
Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі: "Фоткал Лазарєв"