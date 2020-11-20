Популярна співачка Ані Лорак вирішила змінити імідж і вразила новими сміливими образами

Як пише Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото в трьох різних нарядах. Зірка підкреслила, що не хоче стояти на місці і хоче змінюватися.

На першому кадрі Ані Лорак позує в коричневій сукні, схожій на халат. Виконавиця сіла на стіл і високо підняла коліно, демонструючи гладку шкіру і пружні м'язи. На іншому знімку вона злегка нахилилася і млосно погладила свою ногу.

Для іншого образу Ані Лорак вибрала коротке біле плаття з безлічі ниток, струмуючих уздовж тіла. На одному фото красуня села розташувалася в кріслі, поклавши ногу на ногу і показавши своє декольте, на іншому ж - покрутила стегнами в танці і змусила нитки розлетітися в різні боки.

На останньому знімку Ані Лорак з'явилася на вулиці в обтягуючій чорній сукні з величезним вирізом на спині і складками, які зробили акцент на сідницях артистки. Щоб не замерзнути, вона накинула на плече хутряну шубу.

"Бути як вода, бути ніжною і плавною. Я заново вчуся любити і пізнавати світ. Змінюватися з часом, не змінюючи собі. Який образ вам сподобався більше?",- поділилася Ані Лорак з шанувальниками, які засипали її компліментами в коментарях.

"Кароліна, ця фотосесія дуже чітко відобразила вашу жіночність і грацію. Кайфую від кожної фотографії"; " такі красиві фотографії😻 😻 😻"; "Всі образи дуже красиві! ❤"; "Яка ж ви надихаюча!... Прекрасно, коли жінка любить те, що робить. Ваші очі видають щастя"; "Яка красива, скрізь! 😍 🔥 Але найбільше подобається образ в білій сукні"; "шикарна фотосесія! 🖤 останнє фото прямо в серці😍 💔"; " 🦋 яка краса 😍 ви як метелик🦋 😍";" все просто шикарні! Але останній🔥 🔥 Ви така жіночна і елегантна!"; "Ох які ноги", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній-міні сукні: "це взагалі ви?"

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