Популярная певица Ани Лорак решила сменить имидж и впечатлила новыми смелыми образами

Как пишет Politeka.net, она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фото в трех различных нарядах. Звезда подчеркнула, что не хочет стоять на месте и хочет меняться.

На первом кадре Ани Лорак позирует в коричневом платье, похожем на халат. Исполнительница села на стол и высоко подняла колено, демонстрируя гладку кожу и упругие мускулы. На другом снимке она слегка наклонилась и томно погладила свою ногу.

Для другого образа Ани Лорак выбрала короткое белое платье из множества нитей, струящихся вдоль тела. На одном фото красотка села расположилась в кресле, положив ногу на ногу и показав свое декольте, на другом же - покрутила бедрами в танце и заставила нити разлететься в разные стороны.

На последнем снимке Ани Лорак появилась на улице в обтягивающем черном платье с огромным вырезом на спине и складками, которые сделали акцент на ягодицах артистки. Чтобы не замерзнуть, она накинула на плечо меховую шубу.

"Быть как вода, быть нежной и плавной. Я заново учусь любить и познавать мир. Меняться со временем, не изменяя себе. Какой образ вам понравился больше?", - поделилась Ани Лорак с поклонниками, которые засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Каролина, эта фотосессия очень четко отразила вашу женственность и грацию. Кайфую от каждой фотографии"; "Такие красивые фотографии😻😻😻"; "Все образы очень красивые! ❤"; "Какая же вы вдохновляющая!... Прекрасно, когда женщина любит то, что делает. Ваши глаза выдают счастье"; "Какая красивая, везде! 😍 🔥 Но больше всего нравится образ в белом платье"; "шикарная фотосессия! 🖤 последнее фото прямо в сердце 😍💔"; "🦋 какая красота😍 вы как бабочка🦋😍"; "Все просто шикарнейшие! Но последний🔥🔥 Вы такая женственная и элегантная!"; "Ох какие ноги", - пишут пользователи сети.

Напомним, что тощая Ани Лорак сразила молодым видом в стильном-мини платье: "Это вообще вы?"

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