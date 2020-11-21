Відома російська балерина Анастасія Волочкова показала себе на відпочинку

На фото балерина стоїть в бікіні, яке складалося практично з мотузочок. Волосся Волочкова зібрала в хвіст, а позувала, забравшись на диван біля стіни. Анастасія однією рукою взялася за трусики купальника, роблячи кадр більш епатажним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наша затишна тахта", - підписала фотографію Волочкова.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і не писали Коментарі, адже Анастасія ненавидить критику і заборонила їх залишати, але так і хочеться додати: "Без шпагату? Неймовірно".

Ми повідомляли, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала відвертий вигляд в салатовому купальнику на відпочинку.

Анастасія вирішила поділитися в Instagram серією фото, на яких показала фігуру під час відпочинку. Зараз балерина кожен день викладає безліч кадрів, бажаючи показати, як розкішно вона проводить час у відпустці разом з таємничим коханим, особистість якого не розкриває.

Повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників, показавши фірмову розтяжку на відпочинку.

"Буває так, що сховатися теж необхідно! Важливо, щоб було за ким.. Сила жінки непохитна, якщо вона Сильна!! Решта я проходила в житті", - йдеться в підписі.

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