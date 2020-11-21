Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала себя на отдыхе

На фото балерина стоит в бикини, которое состояло практически из веревочек. Волосы Волочкова собрала в хвост, а позировала, забравшись на диван у стены. Анастасия одной рукой взялась за трусики купальника, делая кадр более эпатажным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наша уютная тахта", - подписала фотографию Волочкова.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и не писали комментарии, ведь Анастасия ненавидит критику и запретила их оставлять, но так и хочется добавить: "Без шпагата? Невероятно".

Мы сообщали, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала откровенный вид в салатовом купальнике на отдыхе.

Анастасия решила поделиться в Инстаграм серией фото, на которых показала фигуру во время отдыха. Сейчас балерина каждый день выкладывает множество кадров, желая показать, как роскошно она проводит время в отпуске вместе с таинственным возлюбленным, личность которого не раскрывает.

Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова ошеломила поклонников, показав фирменную растяжку на отдыхе.

«Бывает так, что спрятаться тоже необходимо! Важно, чтобы было за кем.. Сила Женщины непоколебима, если она Сильна!! Остальное я проходила в жизни», - говорится в подписи.

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