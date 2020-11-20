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Учасниця проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала листування з колегою Надією Мейхер на тлі чуток про конфлікт між співачками

Так, в Instagram-stories фоловери екс-учасниці групи "ВІА Гра" попросили показати особисте листування з Мейхер. Санта не стала приховувати повідомлення і охоче продемонструвала, про що і як говорять зірки.

У фрагменті листування учасниці домовлялися про спільні репетиції і посилали один одному смайлики у вигляді поцілунків.

Таким чином, Дімопулос вкотре підтвердила, що всі заяви про конфлікт між співачками є не більш ніж чутками.

Нагадаємо, Дімопулос і раніше заперечувала, що у неї з Мейхер конфлікт.

"У нас немає чвар. Це ж нормальна історія-дві колишні учасниці "ВІА Гри". Звичайно, вони конкурують. Це шоу-посміхаємося і махаємо. Людям це цікаво і вони за цим стежать",-вважає екс-співачка.

За словами Дімопулос, у них з Мейхер присутня здорова конкуренція.

"Немає такого, що ми ненавидимо один одного. Я з повагою ставлюся до Наді. Вона суперособистість. Вона цікава. Я цікава, але інша. Тут беруть цікавих людей. Незрозуміло, хто переможе. Мова йде про те, щоб принести глядачеві яскраву емоцію", – підкреслила вона.

Не вірить в сутички двох екс-учасниць "ВІА Гри" і екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко, а зараз - DJ NANA. Вона зазначила, що, подібні ситуації створюються спеціально в рамках шоу.

"Я знаю, як що робиться. Як кому що говориться, коли пишуться інтерв'ю, як налаштовують кожного з учасників, щоб він щось сказав, щоб це прозвучало ось так ось. Я в ці конфлікти не вірю", - зазначила вона.

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