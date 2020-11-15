Экс-ВИА Гра Санта Димопулос впечатлила публику эмоциональными моментами закулисья "Танців з зірками"
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала бэкстейдж 11 эфира танцевального проекта (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Яркая брюнетка вместе со своим партнером Максом Леоновым исполнила два танца: горячее танго и атмосферный контемп с детьми.
В первом случае Санта козырнула идеальной фигурой в красном платье с открытой спиной, во втором предстала в белом "воздушном" платье из полупрозрачной ткани.
"Backstage 1️⃣1️⃣ Танго ❤️ Контемп 🤍", - подписала кадры звезда. К слову, она прошла в четвертьфинал.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов:
"Самая красивая женщина в мире 😍👍😘"
"Лучшая пара Макс и Санта за все сезоны ТЗ🔥😘"
"Смотришь на одном дыхании... всё так красиво и нежно 🙌💋"
"Очень круто!"
"Санта ну ты просто очаровательная девушка❤️ Какая грация, какие эмоции..."
"Ты ТОП. Ты должна победить, а Надя Мейхер покинуть проект"
Ранее мы сообщали, Димопулос очаровала ретро-образом на черно-белом снимке. Девушка позировала в пиджаке на голое тело, блеснув "вкусным" вырезом и длинной юбке с почти неприличным разрезом. Дополнили лук шляпка и перчатки.
В подписи Санта упомянула маленькую дочку - звезда старается не пропускать моменты ее взросления, несмотря на постоянную занятость.
"Иногда я выныриваю из этого водоворота тренировок, усталости и нервного напряжения и смотрю на свой мир вокруг. У малышки растут волосы и зубы, она такая открытая и любопытная!😍 Дэни взрослеет", - поделилась Димопулос.
Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".
Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".
Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.