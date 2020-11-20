Так вот что происходит на самом деле!

Участница проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос показала переписку с коллегой Надеждой Мейхер на фоне слухов о конфликте между певицами

Так, в Instagram-stories фолловеры экс-участницы группы "ВИА Гра" попросили показать личную переписку с Мейхер. Санта не стала скрывать сообщения и охотно продемонстрировала, о чем и как говорят звезды.

В фрагменте переписки участницы договаривались о совместных репетициях и посылали друг другу смайлики в виде поцелуев.

Таким образом, Димопулос в который раз подтвердила, что все заявления о конфликте между певицами являются не больше чем слухами.

Напомним, Димопулос и раньше отрицала, что у нее с Мейхер конфликт.

"У нас нет склок. Это же нормальная история – две бывшие участницы "ВИА Гры". Конечно, они конкурируют. Это шоу – улыбаемся и машем. Людям это интересно и они за этим следят", – считает экс-певица.

По словам Димопулос, у них с Мейхер присутствует здоровая конкуренция.

"Нет такого, что мы ненавидим друг друга. Я с уважением отношусь к Наде. Она суперличность. Она интересна. Я интересная, но другая. Здесь берут интересных людей. Непонятно, кто победит. Речь идет о том, чтобы принести зрителю яркую эмоцию" , - подчеркнула она.

Не верит в столкновения двух экс-участниц "ВИА Гры" и экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко, а сейчас - DJ NANA. Она отметила, что подобные ситуации создаются специально в рамках шоу.

"Я знаю, как что делается. Как кому что говорится, когда пишутся интервью, как настраивают каждого из участников, чтобы он что-то сказал, чтобы это прозвучало вот так вот. Я в эти конфликты не верю", - отметила она.

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