Тіна Кароль, українська співачка та ведуча шоу «Танці з зірками», полонила своїм виглядом у спокусливій сукні

Відвертий наряд, в якому артистка блищала в чвертьфіналі проекту, розбурхав глядачів. У мережі продовжують публікувати яскраві знімки. На одному з фан-акаунтів зробили докладку фото Кароль в пікантному вбранні.

На деяких кадрах вона відображена одна, також є фото з Юрієм Горбуновим і суддею проекту Катериною Кухар.

Тіна Кароль одягла розкішну чорну сукню незвичайного фасону. Довгий поділ прикрив одну ногу, а другу оголив до самого пояса. Незважаючи на відсутність глибокого декольте, наряд також підкреслив груди, відкривши бік і плечі зірки.

У такому вбранні Кароль навіть затьмарила Кухар, яка вбралася в сукню з глибоким декольте і без ліфчика.

Разом з тим, деяким плаття Кароль здалося аж надто відкритим.

"Мені здається, не обов'язково кожен раз так оголюватися. Вже занадто. Для кого це?", "Ну що за королева💔 😻 образ просто відпад!", "Все повинно бути в міру", "цей прес», "Вау", "ікона", "Няшка-стройняшка😍 я бачу її прес", "Богиня", "принадність", "Супер! дуже красиво, еротично і в міру!!! умничка!» ,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Кароль забула про минулі образи і влаштувала «пожежу» на сцені «Квартал 95»: «жінка-богиня».

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль вітають з народженням сина, схожість з батьком вражає.

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