Тина Кароль, украинская певица и ведущая шоу «Танці з зірками», пленила своим видом в соблазнительном платье

Откровенный наряд, в котором артистка блистала в четвертьфинале проекта, взбудоражил зрителей. В Сети продолжают публиковать яркие снимки. На одном из фан-аккаунтов сделали подробку фото Кароль в пикантном наряде.

На некоторых кадрах она запечатлена одна, также есть фото с Юрием Горбуновым и судьей проекта Екатериной Кухар.

Тина Кароль надела роскошное черное платье необычного фасона. Длинный подол прикрыл одну ногу, а вторую обнажил до самого пояса. Несмотря на отсутствие глубокого декольте, наряд также подчеркнул грудь, открыв бок и плечи звезды.

В таком наряде Кароль даже затмила Кухар, которая нарядилась в платье с глубоким декольте и без лифчика.

Вместе с тем, некоторым платье Кароль показалось уж слишком открытым.

«Мне кажется, не обязательно каждый раз так оголяться. Уже слишком. Для кого это?», «Ну что за королева💔😻 образ просто отпад!», «Все должно быть в меру», «Этот пресс», «Вау», «Икона», «Няшка-стройняшка😍 Я вижу ее пресс», «Богиня», «Прелесть», «Супер! очень красиво, эротично и в меру!!! умничка!», - пишут в Сети.

Напомним, что Кароль забыла о прошлых обидах и устроила «пожар» на сцене «Квартал 95»: «Женщина-богиня».

Как сообщала Politeka, Тину Кароль поздравляют с рождением сына, сходство с отцом поражает.

Также Politeka писала, что томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцях з зірками" вызвала настоящий ажиотаж: "Люди, что вам не нравится?".