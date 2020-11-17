Украинская певица Тина Кароль повторила жаркий образ американской коллеги Дженнифер Лопес

Знаменитость часто удивляет поклонников откровенными нарядами и позами, но на этот раз превзошла саму себя, пишет Politeka.net. На странице журнала "Viva" в соцсети "Инстаграм" сравнили образы Тины Кароль и Дженнифер Лопес и вызвали бурную дискуссию среди пользователей.

"Наша любимая рубрика — модная битва. Тина Кароль повторила образ Дженнифер Лопес в черном платье Monot. Сравниваем, кому из певиц лучше в этом наряде?", - идет речь в сообщении.

Дженнифер Лопес для одного из проектов выбрала роскошное черное платье необычного фасона. Длинный подол прикрыл одну ногу, а вторую обнажил до самого пояса. Несмотря на отсутствие глубокого декольте, наряд также подчеркнул грудь, открыв бок и плечи звезды.

Тина Кароль надела точно такое же платье, но выбрала более смелую позу. Украинская знаменитость сфотографировалась на фоне красной кулисы, прислонившись к стене. Исполнительница высоко задрала открытую ногу и томно коснулась руками бедер, показав их во всей красе. Вдобавок, она слегка наклониклась и посветила декольте.

В комментариях разгорелся спор о том, кому же лучше идет платье, при этом у Лопес нашлось гораздо больше поклонников:

"Дженифер 💣💣💣 тина с позой переборщил 🙄"; "Выглядит как перепуганная"; "Ну естественно Лопес, это больше в ее стиле!"; "Обе хороши, но Джейло..."; "Как бы я не любила Тину, но Дженнифер - это богиня"; "Тина повторила образ, а не наоборот... этим все сказано. Джей Ло - уникальный образ, который хочется повторять✌️"; "Тина в этом платье прекрасна, ей идет больше"; "Ну конечно же Джей Ло, Тина скрючилась, как кочерга"; "В этот раз голосую за Тину".

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