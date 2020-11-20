Епатажний Філіп Кіркоров заінтригував публіку незвичайним видовищем

Як передає Politeka.net, 53-річний поп-король опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав разом з коміком Михайлом Галустяном.

Філіп, який володіє оригінальним смаком і любить дивувати божевільними нарядами не тільки на сцені, але й в звичайному житті, в цей раз перевершив сам себе. Від червоного кольору аж рябить в очах. Співак постав у золотисто-червоному камзолі з високим головним убором і аксесуаром з пір'я, прикріпленим до рукавів.

У якийсь момент артист розкрив їх, а там - Галустян, із захоплено-здивованим виразом обличчя. Втім, і у Кіркорова воно було таким же. Таке відчуття, що Бедросович "взяв" Михайла в заручники.

"Під грифом "Цілком Таємно"... з @m_galustyan зняли бомбу!🧨 💣 🧯І нас тепер не зупинити...💥Настрій на п'ятницю - похуліганити!.. І ми недвозначно натякаємо - проведіть і ви цей день в нашому стилі 😎", - поділився в підписі співак.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"🔥 🔥 🔥колір настрою червоний ❤ ️ 💥"

"Ой мама хто це"

"Вау😍 😍 😍Жарішка 🔥 🔥 "

"Натяк зрозумілий!😉✌️😁"

"Удачі і відмінного настрою вам‼ Ой, похуліганимо, із задоволенням"

"Михайло Філіпу по плече 😂"

"Тепер зрозуміло, що Кіркоров і Галустян народжені один для одного 😄"

"Як матрьошка😂"

Раніше ми повідомляли, в мережі гаряче коментують нове відео з 8-річною донькою Кіркорова Аллою-Вікторією. Дівчинка здивувала "димними розвагами". І, хоча, вона всього лише показала фокус з парою, користувачі встигли вилаяти батька за те, що мовляв не встежив за донькою - "курить кальян".

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