Певец Филипп Киркоров сам воспитывает дочку и сына - артист старается как может
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм дочки Киркорова - 8-летней Аллы-Виктории - опубликовано свежее видео. На любопытных кадрах девочка увлеклась "магией" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, дочка поп-короля предстала в клубах дыма. Малышка широко открыла рот от удивления, когда тот немного рассеялся, - фокус удался.
"Экспеллиармус! 🧙🏼 Научилась колдовать. Готова поступать в Хогвартс", - подписаны кадры.
Пользователи кинулись комментировать увиденное: некоторые пошутили, что Алла-Виктория уже в таком раннем возрасте пристрастилась к кальяну, другие изумились, как сильно артистичная кроха похожа на своего папочку.
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"Не увлекайся этим, это опасно"
"Она уже смотрю кальян курить начала, быстро!!))))"
"Опасно и вредно, что за чушь, разрешают детям такие гадости"
"Ну вся в отца, как клон!!!😀😉❤💋"
"Так похожа на папу! Просто красивица❤️"
"ах, какая умничка😄"
Ранее мы сообщали, в Сети произвело фурор уникальное фото с еще совсем маленькой Аллой-Викторией и певцом Николаем Басковым. Девочка сидела на руках у отца, а рядом находившийся Басков пытался ее развлечь, корча разные рожицы. Малышка "припечатала" того таким взглядом, что так и хочется спросить, а кто из них взрослый?
"Н-да, взгляд Аллочки на Баскова просто бесценен😂" - "Интересно ПАПА заметил момент?))"; "Алла конечно не промах!! Молодец !!"; "Тот случай, когда ребёнок старше взрослого😁"; "Он думал, что напугал😂", - комментировали пользователи.
Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик: "хватаете ее...".
Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".