Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в свіжому образі

На фото Квітко позувала в шовковому комбінезоні. Дівчина доповнила свій лук стильними босоніжками і годинником на руці. Волосся у Квітко були розпущеними, але погляд неможливо відірвати від зони декольте, адже пишні груди прямо випирає з наряду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Елегантно красиво", "Супер спокусливо, дуже красиво", "красивий і романтичний комбінезон", "Красиво, дуже елегантно", "прекрасний наряд", "Боже, моя дорогоцінна і божественна Анастасія, любов моя", "дуже красива дівчина", "сьогодні ти прокинулася красивіше, ніж вчора, смачний торт, моя мила чичона", " як ти прекрасна ? Ти найкрасивіший з усіх дуже милий".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала розкішний образ в салатовому бікіні.

На одному зі своїх кадрів Анастасія в черговий раз продемонструвала пишні достоїнства і ледь прикрила найголовніше салатовим бікіні. Як і очікувалося, шанувальники байдужими не залишилися:

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