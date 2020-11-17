Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя и восхитила армию фанатов

На фото Анастасия позирует в купальнике с вырезами на груди и талии. Звезда соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Модель стояла у клумбы и хвасталась не только точеным телом, но и загаром, который равномерно расположился на Квитко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и засыпали комплиментами:

"Как красиво", "Ты прекрасная принцесса", "Вы выглядите чудесной принцессой", "Вы выглядите потрясающе", "Красивый топ-котик соблазнитель, замечательно, идеально", "Абсолютно красивый, мне нравится твой купальник, он соблазнительный", "Красивый малыш", "Детка, я иду за тобой я иду, но иду", "Очень грудастая молодая женщина", "У тебя сердце на талии", "Самая соблазнительная Анастасия", "Сверкаешь ярче Солнца", "Улучшенная версия Афродиты"

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Мы писали, что известная модель Анастасия Квитко соблазнительно выгнулась на яхте.

Потрясающая знаменитость предстала на яхте, эффектно выгнувшись и демонстрируя шикарный бюст. Пикантные детали груди скрылись под полосками ткани с цветочным принтом.

Напомним, русская Кардашьян потянула за лямки бикини, показав свои "арбузики"

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