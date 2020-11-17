Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя и восхитила армию фанатов

На фото Анастасия позирует в купальнике с вырезами на груди и талии. Звезда соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Модель стояла у клумбы и хвасталась не только точеным телом, но и загаром, который равномерно расположился на Квитко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и засыпали комплиментами:

"Как красиво", "Ты прекрасная принцесса", "Вы выглядите чудесной принцессой", "Вы выглядите потрясающе", "Красивый топ-котик соблазнитель, замечательно, идеально", "Абсолютно красивый, мне нравится твой купальник, он соблазнительный", "Красивый малыш", "Детка, я иду за тобой я иду, но иду", "Очень грудастая молодая женщина", "У тебя сердце на талии", "Самая соблазнительная Анастасия", "Сверкаешь ярче Солнца", "Улучшенная версия Афродиты"

Мы писали, что известная модель Анастасия Квитко соблазнительно выгнулась на яхте.

Потрясающая знаменитость предстала на яхте, эффектно выгнувшись и демонстрируя шикарный бюст. Пикантные детали груди скрылись под полосками ткани с цветочным принтом.

Напомним, русская Кардашьян потянула за лямки бикини, показав свои "арбузики"

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян взбудоражила фантазию, втиснув румяные "персики" в узкий купальник

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