Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на прогулке

На фото Анастасия позировала в джинсах, топе и очках, а образ дополнила босоножками на шпильке. Модель стояла у автомобиля и развернулась боком, демонстрируя пышный бюст, который прямо выпирал из узкого наряда. Красотка в таком образе гуляла по улице, восхищая роскошными формами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комплименты:

"Супер", "Оглушающая", "Привет, любовь моя, я люблю тебя", "Доброе утро моя принцесса", "Вы прекрасны, я несколько дней не видел ваших фотографий, отлично", "Люблю ее в джинсах", "Привет, мама, как ты хороша", "Ты самая красивая женщина в мире !!", "Ты классная любовь моя, ты в моем сердце, каждый день поцелуй", "Великолепно и соблазнительно по всему телу", "Посмотрите на это? Прекрасная задняя часть".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко показала необычайно пышные формы в бикини "зебре".

Так, на пляже в этот раз Квитко решила поиграть во время съемки, устроенной специально для рекламы энергетического напитка, представителем которого она является. Девушка распустила длинные локоны и прогулялась на побережье в тонком бикини с принтом зебры.

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