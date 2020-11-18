Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов
На фото Квитко позировала в салатовом купальнике, который практически не прикрывал аппетитные формы красотки. Анастасия лежала в песке и демонстрировала бронзовый загар, который практически идеально сверкал на модели. Волосы девушка оставила распущенными, взявшись за них рукой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Ты в моем сердце, любовь моя", "Стринги бикини должны быть прочными?", "Прекрасная драгоценная любовь моя", "Моя драгоценная и божественная Анастасия я люблю тебя", "Ты красивая, красивая, хорошенькая, милая", "Моя королева, моя любовь Анастасия", "Абсолютно великолепно, мне нравится твой купальник, он соблазнительный", "Красивая топ-кошка соблазнительная чудесная идеальная красивая женщина".
Сообщалось, что известная модель Анастасия Квитко соблазнительно выгнулась на яхте.
Потрясающая знаменитость предстала на яхте, эффектно выгнувшись и демонстрируя шикарный бюст. Пикантные детали груди скрылись под полосками ткани с цветочным принтом. Звезда подчеркнула тончайшую талию крупным золотым пояском, отчего бедра казались еще более соблазнительными, чего и добивалась красотка.
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