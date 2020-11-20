Актриса Анастасия Шульженко, ставшая знаменитой не благодаря ролям, а роману с женатым Тарзаном, поразила трогательными словами

Как передает Politeka.net, 28-летняя Шульженко опубликовала редкое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с любимым и родным человеком - своим отцом.

Девушка тепло обняла папу, прижавшись своим лицом к его.

"Мой родной, прости, что так редко приезжаю... Но ты ведь знаешь, что это не от того, что не люблю... Ты моя безусловная, безграничная утробная любовь...

Просто вдали мне легче осознавать, что ты есть, что ты всё ещё рядом!!! Спасибо тебе за каждое утро, за каждый вдох, за каждое воспоминание, за самые крепкие объятия в моей жизни, за ту невероятную заботу, что ты мне дарил!!! С днём рождения, Папочка!!! Люблю!!!", - Анастасия излила душу в подписи под этим снимком.

Как известно, отец актрисы умер в 2016 году, но она до сих пор обращается к нему, как к живому - память великая сила.

Пользователи бурно обсуждают пост Шульженко в комментариях:

"Да девочка моя! Обнимай чаще папочку своего!! Я своего уже не обниму" - "я тоже своего уже не обниму, но всегда говорю о нём словно он жив, словно он рядом... Недавно ездила домой, думала у меня сердце остановится у него на могиле..."

"Ах, Настенька! Так вот у тебя в кого глазки-то!"

"Глаза папины❤️"

"Такой трогательный снимок 🙏🏻"

"Какая все-таки Вы красивая 😍 и папа видно что в молодости был огонь 🔥"

"Соболезную Вам, Анастасия! На расстоянии всегда легче думать, что наши близкие живы и здоровы! И всё же, с днём рождения Вашего папу, ему очень повезло с дочерью🙏"

Пока Анастасия выдает откровения в Инстаграм, ее экс-любовник Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана - ред.) решил "сбежать" на край света от всех проблем и перемывания косточек его семейной жизни с Наташей Королевой.

Очутился стриптизер аж в Африке. Артист выкладывает кадры путешествия в соцсети.

Напомним, что "воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на..."

Как Politeka писала, обнаженный Тарзан не на шутку разгулялся вдали от Наташи Королевой

Также Politeka сообщала, что счастливый Тарзан похвастался развлечениями в джунглях без Наташи Королевой