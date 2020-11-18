Скандальный стриптизер Тарзан продолжает хвастаться снимками из отпуска
Новые кадры Сергей Глушко опубликовал в своем личном Instagram.
После скандала с изменами Наташи Королевой, стриптизер "сбежал" от всех проблем и отправился в путешествие по Африке, переодически публикуя новые кадры в соцсетях.
На этот раз Сергей Глушко опубликовал кадры после прогулки по джунглям, во время которой стриптизер, видимо, наведался к одному из местных племен.
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"Акуна матата", - подписал свежие фото и видео муж Наташи Королевой в своем микроблоге.
Пользователям пришлась по душе свежая публикация Сергея Глушко, и они завалили его восторженными комментариями.
"Вот и дети Тарзана подтягиваются из прошлой жизни, из джунглей", "Какая красота", "Если Акуна Матата, значит - Занзибар", "Такая красотища, спасибо", "О, среди своих", "Тарзан вернулся в родную стихию", "Ну, ооочень смотритесь на фоне этих джунглей! А детишки прелесть!", "Какая девчушка хорошенькая", "Какие детки классные, улыбки открытые, глаза блестящие, уж они точно не сидят в гаджетах, зато стометровку быстрее тебя пробегут на раз", - написали фанаты в его микроблоге.
Ранее мы рассказывали, к кому Тарзан сбежал от Наташи Королевой после скандала с изменами.
Уже несколько дней стриптизер делится снимками с теплых краев.
В этот раз артист опубликовал фото в окружении афроамериканцев. Глушко надел белую рубашку с синим рисунком и шорты. Образ дополнили очки и шляпа. Муж Королевой выглядел очень довольным.
Напомним, что Тарзан показал, к кому сбежал от Наташи Королевой, неожиданное фото
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