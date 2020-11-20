Виявилося, що телеведучу не дуже то й чекали

Епатажна українська телеведуча Ольга Фреймут опинилася в центрі нового скандалу

Хвиля хейта обрушилася на неї після рішення повернутися на «Танці з зірками». Як повідомляє Politeka.net, про екстрене повернення Фреймут на шоу повідомили в офіційному Instagram проекту.

«У півфіналі зустрічати пари на зірковому балконі будуть екс-учасники проекту-Олег Винник і Ольга Фреймут», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, повернення скандальної учасниці, яка звикла сипати колкостями і уїдливими без розбору, багатьох не обрадувало.

А ось Олега Винника багато хто хотів би побачити знову.

"Винник це класно, але Фреймут це жах», «тільки не Оля», «Фреймут вистачить того гострого язичка», «дуже чекаємо Олега Винника, ура», «Оля прийшла привернути до себе увагу, скучила за роботою на ТV...будинки засиділася...тому і поводилася, за звичкою, по господині покрикуючи, і повчаючи життя суддів "танців...." так що начебто і нудьгувати то не про кого..."соррі", якщо хтось залишився незадоволеним...", "Боже, та навіщо ви цю Фреймут знову тулите, вона блін танцює як колода, ще й виражається як колгоспниця з села Дрімучого, згадайте як вона висловлювалася з суддями в ефірі кіно, не пам'ятаю за рахунком який це був ефір, приберіть ви її нахрен,нехай повертається в своє глухе село і сидить в гордині,вона ще й ображається шо до неї так ставляться. А ось Винник це класно", - пишуть в мережі.

Але деяким користувачам соцмережі така реакція здалася аж надто жорсткою.

"Такі злі все, фу!» ,- зазначили в коментарях.

Нагадаємо, що Фреймут розімліла в обіймах коханого чоловіка прямо на вулиці, "Танці з зірками" більше не потрібні:"Романтика".

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут вразила новими одкровеннями після вильоту з "Танців з зірками»: "самі собі судді".

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут вперше зізналася, як розгубила друзів і хто залишився поруч: "бути самотньою....".