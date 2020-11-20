Оказалось, что телеведущую не очень то и ждали

Эпатажная украинская телеведущая Ольга Фреймут оказалась в центре нового скандала

Волна хейта обрушилась на нее после решения вернуться на «Танці з зірками». Как сообщает Politeka.net, об экстренном возвращении Фреймут на шоу сообщили в официальном Инстаграм проекта.

«В полуфинале встречать пары на звездном балконе будут экс-участники проекта - Олег Винник и Ольга Фреймут», - говорится в сообщении.

Отметим, возвращение скандальной участницы, которая привыкла сыпать колкостями и язвительностями без разбору, многих не обрадовало.

А вот Олега Винника многие хотели бы увидеть снова.

«Винник это классно, но Фреймут это ужас», «Только не Оля», «Фреймут хватит того острого язычка», «Очень ждем Олега Винника, ура», «Оля пришла привлечь к себе внимание, соскучилась за работой на ТV...дома засиделась...поэтому и вела себя, по привычке, по хозяйки покрикивая, и поучая жизни судей "Танцев...." так что вроде и скучать то не о ком..."сорри", если кто -то остался недовольным...», «Боже,да зачем вы эту Фреймут опять тулите, она блин танцует как бревно, ещё и выражается как колхозница из села дремучего,вспомните как она выражалась с судьями в эфире кино,не помню по счёту какой это был эфир,уберите вы её нахрен,пускай возвращается в своё глухое село и сидит в гордыне, она ещё и обижается шо к ней так относятся. А вот Винник это классно», - пишут в Сети.

Но некоторым пользователяс соцсети такая реакция показалась уж слишком жесткой.

«Такие зле все, фу!», - отметили в комментариях.

Напомним, что Фреймут разомлела в объятьях любимого мужчины прямо на улице, "Танці з зірками" больше не нужны: "Романтика".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут поразила новыми откровениями после вылета из "Танців з зірками": «Сами себе судьи».

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут впервые призналась, как растеряла друзей и кто остался рядом: "Быть одинокой....".