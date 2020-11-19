Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут решила вернуться на «Танці з зірками»
Как сообщает Politeka.net, об экстренном возвращении Фреймут на шоу сообщили в официальном Инстаграм проекта. Как известно, Ольга выбыла из проекта после нескольких номинаций. Ее участие в шоу сопровождалось волной хейта.
«Мы подготовили крутезный сюрприз. В полуфинале встречать пары на звездном балконе будут экс-участники проекта - Олег Винник и Ольга Фреймут», - подписали фото звезд авторы аккаунта.
За день пост собрал массу комментариев, половина из которых оказались негативными. При этом зрители в основном радовались возвращению Винника, и негативно отзывались о Фреймут.
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«Господи, зачем. И трёх недель не прошло, как она ушла»,
«Блииин, только не Фреймут... ну понятно что она возвращается на 1+1, но на фиг вечер портить?»,
«Потом Фреймут и после финала с паркета не выдворишь»,
«Какой кошмар. Смотреть только танец, а во время балкона хоть выключай!!! 2 самых бесячих человека!»,
«Боже, да зачем вы эту Фреймут опять тулите, она блин танцует как бревно, ещё и выражается как колхозница из села дремучего»,
«Ее в дверь - она в окно», - негодуют зрители.
Напомним, что Фреймут разомлела в объятьях любимого мужчины прямо на улице, "Танці з зірками" больше не нужны: "Романтика".
Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут поразила новыми откровениями после вылета из "Танців з зірками": «Сами себе судьи».
Также Politeka писала, что Ольга Фреймут впервые призналась, как растеряла друзей и кто остался рядом: "Быть одинокой....".