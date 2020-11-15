Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно покинула проект "Танці з зірками", посвятила свое время мужу

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила в своем микроблоге "Инстаграм" кадры прогулки с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, за которого вышла замуж в 2018 году. Из-за карантина выходного дня пара не смогла выбраться отдохнуть за границу, а потому отдохнула на улицах осеннего Киева.

На фото Ольга Фреймут предстала в бежевой куртке с меховым воротником и серой шапке. Она нежно прижалась к груди супруга, который позировал в синей шапке, черной куртке и сумкой через плече.

"Lockdown. Вот так гуляем по Киеву, как когда-то по Европе", - подписала ведущая снимок.

Вскоре Ольга Фреймут выложила в сториз видео, на котором побаловала себя горячительным напитком. Она рассказала о том, как расслабляется в Киеве, представляя себя где-то еще:

"Глинтвейн... На Подоле. В этом есть какая-то романтика. Это запах Альп или Карпат".

Как известно, 38-летняяя Фреймут воспитывает трех детей. Старшую Злату она родила в 2006 году в Лондоне от иностранца Нила. Сын Валерий и дочь Евдокию появились уже в браке с Владимиром Локотко. Недавно ведущая показала в соцсети, как младшая дочь играет с коляской. Трехлетняя Евдокия придумала необычный способ игры: она катила коляску, пока перемещалась на велобеге. Фантазия малышки удивила многих поклонников знаменитости.

Напомним, Ольга Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе: "Не закончится никогда..."

Как сообщала Politeka, Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.

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