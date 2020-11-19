Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая напомнила о себе участием в шоу «Танці з зірками», заговорила о жнственности
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежий снимок. Женщина сидела на кресле в красивом нежном платье розового цвета. Платье немножечко поднялось, обнажив коленки теле-дивы.
«В эту эпоху изоляции и одиночества мы остались наедине с собой. И насколько велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запрещенного (все равно никто не видит), перестать ухаживать за собой», - отметила Ольга, добавив, что именно сейчас проходит тест на женственность.
По словам телеведущей, сейчас женщины выступают судьями каждая для себя.
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"Но мы сейчас проходим тест на женственность, где сами себе судьи", - пояснила она.
Очень трудно уделять внимание красоте и внутреннему миру, когда от тебя этого не требуют. Это, по мнению Фреймут, и есть доказательство любви к себе.
Истинная женственность для Фреймут в том, чтобы приводить себя в порядок для собственной семьи, а не для внешнего мира. Для многих женщин - это жизнь в постоянном напряжении.
«Переждать неприятности, в которые погрузился мир, достойно. Пандемия не вечна: и наступит время, когда сможем снять маски. Поэтому лучше не терять лицо сейчас», - отметила она.
За короткое время пост ведущей собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях оставили массу отзывов.
«Невероятная женщина», «Вы фантастическая», «Наша вы красавица! соскучились несказанно», «Очень прекрасно», «Как хорошо сказано», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ольга Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе: "Не закончится никогда...".
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