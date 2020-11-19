Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая напомнила о себе участием в шоу «Танці з зірками», заговорила о жнственности

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежий снимок. Женщина сидела на кресле в красивом нежном платье розового цвета. Платье немножечко поднялось, обнажив коленки теле-дивы.

«В эту эпоху изоляции и одиночества мы остались наедине с собой. И насколько велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запрещенного (все равно никто не видит), перестать ухаживать за собой», - отметила Ольга, добавив, что именно сейчас проходит тест на женственность.

По словам телеведущей, сейчас женщины выступают судьями каждая для себя.

"Но мы сейчас проходим тест на женственность, где сами себе судьи", - пояснила она.

Очень трудно уделять внимание красоте и внутреннему миру, когда от тебя этого не требуют. Это, по мнению Фреймут, и есть доказательство любви к себе.

Истинная женственность для Фреймут в том, чтобы приводить себя в порядок для собственной семьи, а не для внешнего мира. Для многих женщин - это жизнь в постоянном напряжении.

«Переждать неприятности, в которые погрузился мир, достойно. Пандемия не вечна: и наступит время, когда сможем снять маски. Поэтому лучше не терять лицо сейчас», - отметила она.

За короткое время пост ведущей собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях оставили массу отзывов.

«Невероятная женщина», «Вы фантастическая», «Наша вы красавица! соскучились несказанно», «Очень прекрасно», «Как хорошо сказано», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ольга Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе: "Не закончится никогда...".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут впервые призналась, как растеряла друзей и кто остался рядом: "Быть одинокой...".

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