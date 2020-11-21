Відома модель Белла Хадід з "Victoria's Secret" показала себе і розповіла про роботу

На фото Белла позувала в топі і спідниці з великим розрізом. Хадід виставила одну ніжку, демонструючи її стрункість і нескінченну довжину. Дівчина доповнила образ пишною зачіскою, а на руці можна побачити прикрасу. На інших кадрах модель продемонструвала ще кілька ефектних образів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Приємно працювати з такою командою ... Я так багато дізнаюся @voguemagazine знято @christian_macdonald_studio в стилі самої королеви @tonnegood волосся і макіяж від двох людей, яких я захоплююся і обожнюю", - написала Белла під фото.

"Вау!!!! Я одержима цим !!!!",- написала Дуа Липа.

Фанати поставили майже 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Завжди частування любов'ю!", "Ого, все", " вау, це так красиво !!!", "Ух, це приголомшливо !!! Приголомшуючий....", "Ти не зрозуміла", "Боже, Ти така красива", "така відмінна робота".

Повідомлялося, що знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, забула надіти білизну.

Знаменитість одягла білу сорочку з чорним принтом і жакет.

Однак красуня вирішила не надягати білизни, і абсолютно не соромлячись цього, вирішила продемонструвати принади. Белла посвітила золотим ланцюжком на шиї.

Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках

А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою



