Топ-модель и одна из самых красивых женщин мира Белла Хадид вышла в свет в компании модели Кендалл Дженнер

Как сообщает Politeka.net, 25-летняя Кендалл Дженнер и 24-летняя Белла Хадид проводят много времени вместе не только на подиуме, но и далеко за его пределами. Например, прошлым летом звездные подруги решили сделать небольшой перерыв в череде постоянных модных съемок и дефиле и вместе отправились развеяться в Майами.

А совсем недавно стали звездами красной дорожки. Снимки красоток появились в сети Instagram.

Белла Хадид примерила соблазнительный образ: прозрачное платье, украшенное стразами. Шифоновое голубое платье полностью состояло из прозрачного шифона, небольшие вставки ткани из переливающегося бисера лишь слегка прикрывали тело. Белла надела его без нижнего белья, тем самым сделав образ еще более пикантным. Волосы она собрала в уже привычный пучок, который является ее любимой прической для светских выходов.

Нужно отметить, что Белла с ее точеной фигурой и стройными ногами смотрелась в нем просто роскошно.

Рядом с ней позирует одна из ее лучших подруг Кендалл Дженнер, знаменитость взяла пример с Беллы и надела прозрачное платье. Но ее образ не столь провокационный, ведь черная ткань лучше скрывает формы, чем нежно-голубая ткань в наряде Хадид.

Пользователи сети оставили для девушек множество положительныз комплиментов, отмечая их красоту и обворожительность.

"как мило", "КОРОЛЕВЫ красной дорожки", "они совершенны", "Кто-нибудь еще, кто заметил, что Кортни выглядит такой молодой", "Ты и Белла лучшие".

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