Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала відвертий вигляд у салатовому купальнику на відпочинку

Анастасія вирішила поділитися в Instagram серією фото, на яких показала фігуру під час відпочинку. Зараз балерина кожен день викладає безліч кадрів, бажаючи показати, як розкішно вона проводить час у відпустці разом з таємничим коханим, особистість якого не розкриває.

На нових фото Волочкова засвітила недбалий образ в непристойно-короткій сукні і засвітила при цьому білизну. А потім поділилася кадром в бікіні, позуючи на узбережжі і дивуючи нескладною фігурою з відсутністю талії незважаючи на тривалу дієту. У незвичайному і вийшов з моди бікіні салатового кольору Анастасія спантеличила огрубілою фігурою, чим викликала хвилю насмішок в мережі.

"Дуже просторі і затишно обладнані дядьки на нашому острові @sunsiyamiruveli в такому наметі зручно сховатися від сонця і просто споглядати цю неймовірну красу.🌴 🙏 🌺 Чим ми з коханим і займаємося 😊 як здорово, що друзі так швидко знайшли для нас саме цей острів.🙏», - написала Волочкова.

Ось як реагують в мережі:

"Ну, яка ж вона безглузда! черговий гастарбайтер в сексуальному рабстві, нічого не рятує. Одна суцільна нісенітниця; труси видно...; Райське місце😎; Настя, заміж виходиш?)))) коменти відкриті))); хто-хто затишні і просторі??!!🤯🤣🤣🤣; я аж вдавилася😂😂; Обмовка за Фрейдом 👌👏; Дядька обладнані і зручні 🤦♀️тоді звичайно відпочивати добре 😂; А ти як завжди п'яна, а на кого потім на аліменти подавати будеш; там вже на тахті валяється🤢🤦♀️ ..будинки на тапчані,тут на тахті!😂».

Як відомо, кілька днів тому Анастасія нарешті вирушила на відпочинок разом з таємничим коханим, особистість якого приховує вже більше року. Через це користувачі мережі Instagram підозрюють, що насправді балерина обманює їх і нікого у неї немає.

Зараз вона ділиться кадрами, на яких показує тільки себе або ж себе поруч з чоловіком, ледь помітним за її плечима. Нові фото балерини викликали не менший резонанс сьогодні, адже на показала відразу два невдалих образи.

На кадрі Анастасія похвалилася новим купальником і тим, як вона нібито схудла. При цьому балерина засвітила повну відсутність талії і поганий стан шкіри.

"Я так люблю море! Воно мене завжди відновлює після будь-яких навантажень і дає сили! 🙏 🌴 Як здорово, що ми з коханим вчасно полетіли з вогкої погоди.. Буду надсилати вам тепло в стрічку через наші фото», - написала Анастасія.

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