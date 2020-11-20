Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала откровенный вид в салатовом купальнике на отдыхе

Анастасия решила поделиться в Инстаграм серией фото, на которых показала фигуру во время отдыха. Сейчас балерина каждый день выкладывает множество кадров, желая показать, как роскошно она проводит время в отпуске вместе с таинственным возлюбленным, личность которого не раскрывает.

На новых фото Волочкова засветила небрежный образ в неприлично-коротком платье и засветила при этом белье. А затем поделилась кадром в бикини, позируя на побережье и удивляя нескладной фигурой с отсутствием талии несмотря на длительную диету. В необычном и вышедшим из моды бикини салатового цвета Анастасия озадачила огрубевшей фигурой, чем вызвала волну насмешек в сети.

«Очень просторные и уютно оборудованные дяди на нашем острове @sunsiyamiruveli В таком шатре удобно спрятаться от солнца и просто созерцать эту невероятную красоту.🌴🙏🌺 Чем мы с любимым и занимаемся😊 Как здорово, что друзья так быстро нашли для нас именно этот остров.🙏», - написала Волочкова.

Вот как реагируют в сети:

«Ну, какая же она нелепая! очередной гастарбайтер в сексуальном рабстве, ничего не спасает. Одна сплошная нелепица; Трусы видны...; Райское место😎; Настя, замуж выходишь?)))) коменты открыты))); кто-кто уютные и просторные??!!🤯🤣🤣🤣; я аж подавилась😂😂; Оговорочка по Фрейду 👌👏; Дяди оборудованные и удобные 🤦‍♀️тогда конечно отдыхать хорошо 😂; А ты как всегда пьяная, а на кого потом на алименты подавать будешь; там уже на тахте валяется🤢🤦‍♀️ ..дома на топчане,здесь на тахте!😂».

Как известно, несколько дней назад Анастасия наконец-то отправилась на отдых вместе с таинственным возлюбленным, личность которого скрывает уже больше года. Из-за этого пользователи сети Инстаграм подозревают, что на самом деле балерина обманывает их и никого у нее нет.

Сейчас она делится кадрами, на которых показывает только себя или же себя рядом с мужчиной, едва заметным за ее плечами. Новые фото балерины вызвали не меньший резонанс сегодня, ведь на показала сразу два неудачных образа.

На кадре Анастасия похвасталась новым купальником и тем, как она якобы похудела. При этом балерина засветила полное отсутствие талии и плохое состояние кожи.

«Я так люблю море! Оно меня всегда восстанавливает после любых нагрузок и даёт силы! 🙏🌴 Как здорово, что мы с любимым вовремя улетели из промозглой погоды.. Буду присылать Вам тепло в ленту через наши фото», - написала Анастасия.

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